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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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’in son gözdesi Eroğlu

Süper Lig’in son gözdesi Eroğlu

, ekiplerinin radarına girdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ekiplerinin radarına girdi. Adı F.Bahçe altyapısı için geçen 47 yaşındaki teknik adamla, FK ile Ankaragücü'nün de ilgilendiği iddia edildi. Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarma hedefi nedeniyle sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden teknik direktör Eroğlu'nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Kırmızı-lacivertlilerle 3. ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

  1. 4.5.2020
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