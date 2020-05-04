Süper Lig’in son gözdesi Eroğlu
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Adı F.Bahçe altyapısı için geçen 47 yaşındaki teknik adamla, Gaziantep FK ile Ankaragücü'nün de ilgilendiği iddia edildi. Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarma hedefi nedeniyle sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden teknik direktör Eroğlu'nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Kırmızı-lacivertlilerle 3. ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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