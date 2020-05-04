Hakan Kutlu: Karar bir an önce alınsın

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, liglerle ilgili kararı beklediklerini söyledi. Evden çalışmaların yeterli olmadığını ifade eden Kutlu, "Karara göre hemen harekete geçeceğiz. Çalışmalara başlamak için planlarımızı yaptık. Hızlı bir şekilde bu kararlar alınmalı" dedi.