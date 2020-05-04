Hakan Kutlu: Karar bir an önce alınsın
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, liglerle ilgili kararı beklediklerini söyledi.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, liglerle ilgili kararı beklediklerini söyledi. Evden çalışmaların yeterli olmadığını ifade eden Kutlu, "Karara göre hemen harekete geçeceğiz. Çalışmalara başlamak için planlarımızı yaptık. Hızlı bir şekilde bu kararlar alınmalı" dedi.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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