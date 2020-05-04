Hakan Kutlu: Karar bir an önce alınsın - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Hakan Kutlu: Karar bir an önce alınsın

: Karar bir an önce alınsın

Hakan Kutlu: Karar bir an önce alınsın

Kutlu, liglerle ilgili kararı beklediklerini söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü , liglerle ilgili kararı beklediklerini söyledi. Evden çalışmaların yeterli olmadığını ifade eden Kutlu, "Karara göre hemen harekete geçeceğiz. Çalışmalara başlamak için planlarımızı yaptık. Hızlı bir şekilde bu kararlar alınmalı" dedi.

  1. 4.5.2020
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