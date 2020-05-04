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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Furkan: Kolej takımı gibiyiz

Furkan: Kolej takımı gibiyiz

'nun orta saha oyuncularından , kolej havasında bir takım olduklarını söyledi.

'nun orta saha oyuncularından , kolej havasında bir takım olduklarını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Altınordu'daki uyum sürecini çabuk aştım. Buranın insanı saran bir yapısı var. takımından çok bir kolej gibiyiz. Bu da sistemin getirdiği doğal bir sonuç. Ben de ne görev verilirse onu yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

  1. 4.5.2020
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