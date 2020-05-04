Furkan: Kolej takımı gibiyiz
Altınordu'nun orta saha oyuncularından Furkan Çil, kolej havasında bir takım olduklarını söyledi.
Altınordu'nun orta saha oyuncularından Furkan Çil, kolej havasında bir takım olduklarını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Altınordu'daki uyum sürecini çabuk aştım. Buranın insanı saran bir yapısı var. Futbol takımından çok bir kolej gibiyiz. Bu da sistemin getirdiği doğal bir sonuç. Ben de ne görev verilirse onu yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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