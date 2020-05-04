Furkan: Kolej takımı gibiyiz

Altınordu'nun orta saha oyuncularından Furkan Çil, kolej havasında bir takım olduklarını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Altınordu'daki uyum sürecini çabuk aştım. Buranın insanı saran bir yapısı var. Futbol takımından çok bir kolej gibiyiz. Bu da sistemin getirdiği doğal bir sonuç. Ben de ne görev verilirse onu yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.