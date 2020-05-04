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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Demir’de mesafeli idmanlar sürüyor

Demir’de mesafeli idmanlar sürüyor

Geçtiğimiz cuma günü saha çalışmalarına yeniden başlayan 'da idmanlar devam ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü saha çalışmalarına yeniden başlayan 'da idmanlar devam ediyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulan antrenmanlarda, oyuncuların hırslı olduğu gözlemlendi.

  1. 4.5.2020
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