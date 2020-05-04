Demir’de mesafeli idmanlar sürüyor
Geçtiğimiz cuma günü saha çalışmalarına yeniden başlayan Adana Demirspor'da idmanlar devam ediyor.
Geçtiğimiz cuma günü saha çalışmalarına yeniden başlayan Adana Demirspor'da idmanlar devam ediyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulan antrenmanlarda, oyuncuların hırslı olduğu gözlemlendi.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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