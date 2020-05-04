Demir’de mesafeli idmanlar sürüyor

Geçtiğimiz cuma günü saha çalışmalarına yeniden başlayan Adana Demirspor'da idmanlar devam ediyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulan antrenmanlarda, oyuncuların hırslı olduğu gözlemlendi.