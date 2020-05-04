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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Akhisar’da seferi

Akhisar’da İzmir seferi

İdmanlara başlamak isteyen Akhisarspor, 'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor.

İdmanlara başlamak isteyen Akhisarspor, 'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor. Yeşilsiyahlılar, takım otobüsünü İzmir'e gönderdi. Koronavirüs testinden de geçecek Akigo, programını ise liglerin geleceğiyle ilgili karara göre belirleyecek.

  1. 4.5.2020
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