Akhisar’da İzmir seferi
İdmanlara başlamak isteyen Akhisarspor, İzmir'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor.
İdmanlara başlamak isteyen Akhisarspor, İzmir'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor. Yeşilsiyahlılar, takım otobüsünü İzmir'e gönderdi. Koronavirüs testinden de geçecek Akigo, programını ise liglerin geleceğiyle ilgili karara göre belirleyecek.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisar’da İzmir seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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