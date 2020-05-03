Sporda millileşme
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu üretim vurgusunda bulundu. Kasapoğlu, "Nasıl daha fazla transfer yaparım’ anlayışının yerine ‘Altyapıdan daha fazla oyuncuyu nasıl yetiştiririz’i egemen kılmalıyız. Sporda millileşmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Başkanı Volkan Can ile videokonferans görüşmesi yaptı. Altyapının önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Nasıl daha fazla transfer yaparım' anlayışı yerine, 'Maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım" diye konuştu.
EN AZ KAYIPLA ATLATACAĞIZ
Bakan Kasapoğlu, yeni tip corona virüsü salgınının tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilediğini söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu süreci en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Bu süreç tüm dünyayı, sektörleri etkilediği gibi sporu da çok etkiledi. Biz bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizler için çok ama çok değerli ve önemli. İnanıyorum ki bu süreci en az kayıpla atlatacağız" dedi.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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