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03 Mayıs 2020, Pazar
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Sporda millileşme

Sporda millileşme

Gençlik ve üretim vurgusunda bulundu. Kasapoğlu, "Nasıl daha fazla yaparım’ anlayışının yerine ‘Altyapıdan daha fazla oyuncuyu nasıl yetiştiririz’i egemen kılmalıyız. Sporda millileşmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve , Başkanı , 1. Lig Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Başkanı ile videokonferans görüşmesi yaptı. Altyapının önemine vurgu yapan , "Nasıl daha fazla yaparım' anlayışı yerine, 'Maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım" diye konuştu.

EN AZ KAYIPLA ATLATACAĞIZ

Bakan Kasapoğlu, yeni tip corona virüsü salgınının tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilediğini söylerken, 'ın liderliğinde bu süreci en iyi yöneten ülkenin olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Bu süreç tüm dünyayı, sektörleri etkilediği gibi sporu da çok etkiledi. Biz bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizler için çok ama çok değerli ve önemli. İnanıyorum ki bu süreci en az kayıpla atlatacağız" dedi.

  1. 3.5.2020
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