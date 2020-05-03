Özgür Ekmekçioğlu: Futbol, süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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: , süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir

Özgür Ekmekçioğlu: Futbol, süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir

Son dakika corona virüsü haberleri... 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) sürecinin psikolojik etkilerinin atlatılmasında futbolun iyi bir başlangıç olabileceğini belirtti.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün alt liglerin kulüp başkanları olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve () Başkanı 'le video konferans aracılığıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Toplantıda daha çok bizim öneri ve tavsiyelerimiz konuşuldu. Kulüplerden, ligleri başlatma konusunda alacakları karar durumunda nasıl oynayabileceğimiz önerileri ve geri dönüşleri aldılar. Liglerin ne zaman başlayacağı konuşulmadı. Süreç önümüzdeki hafta netleşir. Liglerin oynanması önerisine sıcak bakanlar gibi sıcak bakmayanlar da var. Özellikle 2. ve 3. Lig kulüpleri oynanmaması yönünde tavsiyede bulundular. Oranın fiziksel şartlarının zorluğunu ben de biliyorum. Tabii ki her şeyden önce sağlık geliyor. Bütün kulüplerimizin gerekli tedbirleri aldığına inanıyorum. , Spor Bakanımız, ve TFF'nin alacağı kararı bekliyoruz. "

Türkiye'nin corona virüsü ile mücadele konusunda Avrupa'ya ders verdiğini, liglerin oynanabileceğini göstererek yine bir ders verebileceğine inandığını kaydeden Ekmekçioğlu, bu süreçte futbolun halk üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu da göz önünde tutmak gerektiğine dikkati çekti.

"Hepimiz futbolu çok özledik. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor. , süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullanan Ekmekçioğlu, yarın futbolcularla bir araya gelerek süreci değerlendireceklerini bildirdi.

Özgür Ekmekçioğlu, şunları aktardı:

"Pazartesi günü oyuncularımızın tesislere gelmelerini istedik. Sosyal mesafeyi koruyarak toplantı yapacağız. Yaşanan süreci değerlendireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğümüzden futbolculara bir test yapılmasını talep edeceğiz. Oyunculara yapılacak testin sonuçlanmasının ardından çalışmalara başlayacağız. Bu süreci oyuncular ve teknik ekip olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Ligler yeniden başladığında hedefi ile yolumuza devam edeceğiz."

Altay Alsancak Stadı'nda çalışmaların da sürdüğünü anımsatan Ekmekçioğlu, gelecek sezon oraya geçmeyi beklediklerini bildirdi.

  1. 03.05.2020
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