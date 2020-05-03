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03 Mayıs 2020, Pazar
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İdolüm Messi

İdolüm Messi

Altınordu'da bu sezon altyapıdan A takıma yükselen 16 yaşındaki orta saha , 'yi örnek aldığını söyledi.

Altınordu'da bu sezon altyapıdan A takıma yükselen 16 yaşındaki orta saha , 'yi örnek aldığını söyledi. Genç isim, "Çok eksiğim var biliyorum. Öncelikle kuvvetli olmaya ihtiyacım var. Messi gibi güçlü, hızlı ve zeki olmak hayalim" diye konuştu.
  1. 3.5.2020
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