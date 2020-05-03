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03 Mayıs 2020, Pazar
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’ya ders verdik

Avrupa’ya ders verdik

Başkanı , ligin yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Başkanı , ligin yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi. "Maçları çok özledik" diyen Başkan Ekmekçioğlu, " virüsle mücadelede 'ya ders verdi. Türkiye'nin maçların oynanması yönünde karar vererek Avrupa'ya bir ders daha vereceğini düşünüyorum. Dışarıda bir hayat var ve devam ediyor. Risk grubunda yer alanların evde kalmalarını biz de tavsiye ediyoruz. Buna alıştık fakat bu hep böyle devam etmez. Bir yerden başlamamız gerekiyor" yorumunda bulundu.
  1. 3.5.2020
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