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03 Mayıs 2020, Pazar
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Akhisarspor 'deki oyuncularını getiriyor

Akhisarspor İzmir'deki oyuncularını getiriyor

1. Lig takımlarından Akhisarspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada 'e giden 10 futbolcusunu özel bir otobüsle ilçeye getirecek. Takımı tesiste kampa sokacak olan Ege temsilcisi, oyuncularını da corona virüsü testinden geçirecek.

Corona virüsü salgını yüzünden 1.5 aydır duran 1. Lig'de antrenmanlara yeni haftada tekrar başlamak isteyen Akhisarspor, 'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor.

Yeşil-siyahlılar takım otobüsünü 7 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu almak için İzmir'e gönderdi. Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle Akhisarlı futbolcular yarın takım otobüsünde birbirleriyle sosyal mesafelerini koruyarak ilçeye dönecek.

Takımı tesislerde kampa alacak Akhisarspor tüm futbolcuları corona virüsü testinden de geçirecek. Akhisarspor, antrenman programını liglerin geleceğiyle ilgili salı günü alınacak karara göre belirleyecek.

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  1. 03.05.2020
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