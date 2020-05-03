Akhisarspor İzmir'deki oyuncularını getiriyor

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi, spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor. Tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, gündeme ilişkin önemli açıklamaları fotomac.com.tr instagram hesabından yaparken, şu anda teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin, kendisine bu konuda teklif yapması halinde değerlendirebileceğini duyurdu. İşte detaylar...