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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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"Yuvamda mutluyum"

"Yuvamda mutluyum"

İki sezondur attığı gollerle Altay'ı sırtlayan Portekizli golcü , siyah-beyazlı ekiple 2 yıl daha nikah tazeledi.

1.Lig'de geçen sezon rekorları kırak gol kralı olan, bu yıl da gollerine devam eden Altaylı , siyah-beyazlı ekiple 2 yıl daha sözleşme yenilemenin mutluluğunu yaşıyor. 'i ve Altay'ı çok sevdiğini, tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu dile getiren Portekizli forvet, "Altay'da çok güzel günler geçiriyorum. Gelecek yıl da Altay'da forma giymek istediğimi birçok ortamda dile getirmiştim. Başkanımız ile son görüşmeyi yaptıktan sonra takımda kaldım. Ligler yeniden başladığında kalan maçlarımızı kazanıp Altay'ı 'e taşımak istiyorum. Altay Alsancak Stadı'nda forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadeleri kullandı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise, "Biz kendisini çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Böyle kaliteli bir golcüyü bırakamazdık" dedi.
  1. 2.5.2020
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