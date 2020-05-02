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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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: önceliğimizdir

Mehmet Özdilek: Süper Lig önceliğimizdir

Erzurumspor , koronavirüs nedeniyle ara verilen ligde kalan maçları başarıyla tamamlayıp, 'e yükselmek istediklerini söyledi.

Erzurumspor , koronavirüs nedeniyle ara verilen ligde kalan maçları başarıyla tamamlayıp, 'e yükselmek istediklerini söyledi. "Dünyada tüm insanlığı etkileyen bir sorunla karşı karşıyayız" diyen Özdilek, şöyle konuştu: Erzurumspor'un sezon başı hedefi ve kalan haftalar için birinci önceliği Süper Lig'e çıkmak ve bunu da başaracağız.
  1. 2.5.2020
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