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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Çotanak'ta heyecan

Çotanak'ta heyecan

Giresunspor'da yeni stat heyecanı. 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat, 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı 'nin inşaatında son sürece girildi.

Giresunspor'da yeni stat heyecanı. 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat, 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı 'nin inşaatında son sürece girildi. Saha zemini için de hibrit çim malzemelerinin temin edildiği öğrenildi
  1. 2.5.2020
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