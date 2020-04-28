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28 Nisan 2020, Salı
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Menemen başladı

Menemen başladı

1. Lig ekiplerinden Menemenspor, tesislerinde toplanarak çalışmalara başladı.

1. Lig ekiplerinden Menemenspor, tesislerinde toplanarak çalışmalara başladı. Cenk Laleci, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlara başladıklarını açıkladı. Laleci, "Bir an önce takımı fiziksel olarak toparlayacağız" diye konuştu.
  1. 28.4.2020
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