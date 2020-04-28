İsveç'te ölsen daha iyi
Adana Demir'in kaptanı, İsveç vatandaşı Erkan Zengin, İsveç'ten vatandaşımızın getirilmesiyle ilgili, "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi" dedi.
10 yıldan uzun süredir Türkiye'de birçok takımda oynayan ve İsveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, Sağlık Bakanlığı'nın İsveç'e özel uçak gönderip vatandaşımızı getirmesiyle ilgili konuştu. Zengin, "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Ölsen daha iyi. Kuzenlerim hastalığa yakalandı ve hiçbirini hastaneye kabul etmediler, hepsi evde geçirdi hastalığı" dedi.
TÜM DÜNYA GÖRDÜ
Tecrübeli futbolcu, tüm dünyanın nasıl bir millet olduklarını gördüğünü vurgulayıp şunları söyledi: "Devletimizin uçak gönderdiğini gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, ABD'yi görüyoruz. İsveç'teki bakanların bile Türkiye'yle ilgili söyledikleri çok güzel. Hem insan olarak da diğer ülkelere göre daha farklıyız" diye konuştu.
GÜZEL HABERLERLE KAFAMIZ RAHATLIYOR
Erkan Zengin, liglerin tekrardan başlama durumu hakkında da pozitif tespitlerde bulundu. Zengin, "Devletimizin zaten çabasını görüyoruz. Her gün güzel haberlerle kafamız daha da çok rahatlıyor. O yüzden bu da mutlaka sahaya yansıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
- 28.4.2020
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