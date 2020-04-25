Savaşçı Yasin

Altınordu'nun sezon başında Giresun'dan transfer ettiği gurbetçi forvet Yasin Ozan, mücadeleci karakteriyle katkı sağladığını söyledi. 19 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Yasin, "Gol sayım az olsa da savaşçı karakterimle katkı sağladığıma inanıyorum" sözlerini sarf etti.