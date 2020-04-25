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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Savaşçı Yasin

Savaşçı Yasin

Altınordu'nun sezon başında 'dan ettiği gurbetçi forvet , mücadeleci karakteriyle katkı sağladığını söyledi.

Altınordu'nun sezon başında 'dan ettiği gurbetçi forvet , mücadeleci karakteriyle katkı sağladığını söyledi. 19 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Yasin, "Gol sayım az olsa da savaşçı karakterimle katkı sağladığıma inanıyorum" sözlerini sarf etti.

  1. 25.4.2020
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