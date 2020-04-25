Kurtuluş altyapı
Türk futbolunun kurtuluşunun altyapıda olduğunu belirten Yılmaz Vural, “Gençlere doğru eğitim verirseniz bu iş olur. Türkiye’de maçlar oyuncularla kazanılıyor” dedi.
Akhisar'ın tecrübeli teknik adamı Yılmaz Vural, Türk futbolunun kurtuluş reçetesinin "altyapı" olduğunu söyledi. 1990'lı yıllarda "Türkiye'nin Milan'ı" olarak nitelendirilen Bursaspor'u başarıdan başarıya koşturan Vural, BursadaBugün TV'de ekrana gelen "Evden Süper Futbol" programında M.Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun konuğu oldu. Vural, "Ligler başladığı zaman, iyi teknik direktörler belli olacak. Futbolcuları lige hazırlamak ve onlardan verim almak, bilgi ve deneyim ister" dedi
BURSA'DA BIRAKACAĞIM
Liglerin haziran ayı ortasında başlayacağını tahmin ettiğini söyleyen 67 yaşındaki teknik adam, "Ne yapacağını bilen hocalar ön plana çıkacak. Futbolcuların mental anlamda hazırlığı da bu süreçte belirleyici olacak" diye konuştu. Bursaspor'un Vakıfköy'deki altyapıya eğilmesi gerektiğini belirten Vural, şunları söyledi: "Altyapıdaki gençlere doğru eğitim verirseniz bu iş olur. Türkiye'de maçlar oyunla değil oyuncularla kazanılıyor. Allah nasip ederse antrenörlük kariyerimi Bursa'da başında noktalamak istiyorum."
YETERLİ YILDIZ ÇIKMIYOR
Türk futbolunun gelişiminden memnun olmadığını kaydeden Vural, "18 milyon gencin içinden kaliteli sporcu çakmıyor. Yabancı sınırı koymaya da gerek yok. Türk Antrenöre, ülkemizde üvey evlat muamelesi görüyor" diye konuştu
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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