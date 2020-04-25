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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Kurtuluş altyapı

Kurtuluş altyapı

Türk futbolunun kurtuluşunun altyapıda olduğunu belirten , “Gençlere doğru eğitim verirseniz bu iş olur. ’de maçlar oyuncularla kazanılıyor” dedi.

Akhisar'ın tecrübeli teknik adamı , Türk futbolunun kurtuluş reçetesinin "altyapı" olduğunu söyledi. 1990'lı yıllarda "'nin Milan'ı" olarak nitelendirilen 'u başarıdan başarıya koşturan Vural, BursadaBugün TV'de ekrana gelen "Evden Süper " programında M.Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun konuğu oldu. Vural, "Ligler başladığı zaman, iyi teknik direktörler belli olacak. Futbolcuları lige hazırlamak ve onlardan verim almak, bilgi ve deneyim ister" dedi

BURSA'DA BIRAKACAĞIM

Liglerin haziran ayı ortasında başlayacağını tahmin ettiğini söyleyen 67 yaşındaki teknik adam, "Ne yapacağını bilen hocalar ön plana çıkacak. Futbolcuların mental anlamda hazırlığı da bu süreçte belirleyici olacak" diye konuştu. Bursaspor'un Vakıfköy'deki altyapıya eğilmesi gerektiğini belirten Vural, şunları söyledi: "Altyapıdaki gençlere doğru eğitim verirseniz bu iş olur. Türkiye'de maçlar oyunla değil oyuncularla kazanılıyor. Allah nasip ederse antrenörlük kariyerimi Bursa'da başında noktalamak istiyorum."

YETERLİ YILDIZ ÇIKMIYOR

Türk futbolunun gelişiminden memnun olmadığını kaydeden Vural, "18 milyon gencin içinden kaliteli sporcu çakmıyor. Yabancı sınırı koymaya da gerek yok. Türk Antrenöre, ülkemizde üvey evlat muamelesi görüyor" diye konuştu

  1. 25.4.2020
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