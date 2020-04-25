Balkanlar’da yetenek avı
Menemenspor teknik direktörü Cenk Laleci, futbolcu araştırmaya devam ediyor.
Menemenspor teknik direktörü Cenk Laleci, futbolcu araştırmaya devam ediyor. Özellikle Balkanlar'ı gözden geçiren Laleci, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'nin sol kanatı Benjamin Demir'i (23) listesine ekledi. Arnavutluk'un Tirani takımından orta saha Eraldo Çinari ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Makedon oyuncu için de harekete geçecek.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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