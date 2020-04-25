Balkanlar’da yetenek avı

Menemenspor teknik direktörü Cenk Laleci, futbolcu araştırmaya devam ediyor. Özellikle Balkanlar'ı gözden geçiren Laleci, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'nin sol kanatı Benjamin Demir'i (23) listesine ekledi. Arnavutluk'un Tirani takımından orta saha Eraldo Çinari ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Makedon oyuncu için de harekete geçecek.