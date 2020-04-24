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24 Nisan 2020, Cuma
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Tecrübe aktardı

Tecrübe aktardı

Altınordu , 'nin düzenlediği seminerde genç antrenörlere deneyimlerini aktardı.

Altınordu , 'nin düzenlediği seminerde genç antrenörlere deneyimlerini aktardı. Eroğlu, "Teknik ekibimle 10 yıldır birlikteyiz. Oyun felsefesi oturtuyoruz. Modern futbolun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün hocalarım bana yardımcı oluyor" diye konuştu.
  1. 24.4.2020
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