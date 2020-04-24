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24 Nisan 2020, Cuma
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Para basıyor!

Para basıyor!

'ın usta forveti Paixao, 15 gol barajını geçerek 20 bin euro almayı hak etti. Portekizli yıldız 20 gole ulaşırsa 30 bin euro daha kazanacak.

'ın yıldız Marco Paixao, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da gol attıkça para kazanmaya devam ediyor. 17 gol kaydeden Portekizli forvet, 15 gol barajını geçerek ekstra 20 bin euro almayı hak etti. Paixao'nun 20 gole ulaşması halinde cebine 30 bin euro daha koyacağı öğrenildi. Altay'da yıllık 230 bin euro'ya oynayan 35 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı kulübün 'e çıkması halinde sözleşmesinde yer alan bonus maddelerden 50 bin euro daha elde edecek. Paixao, 3 gol daha atıp takımı da bir üst lige çıkarsa, toplam 320 bin euro kazanmış olacak. Portekizli gol makinesi, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol atarak bonuslarla birlikte toplam 270 bin euro kazanmıştı. Öte yandan, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Paixao, yeni sezon için yönetimden 400 bin euro yıllık ücret talep ederken, yıldız oyuncuyla anlaşma zemini aranıyor.
  1. 24.4.2020
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