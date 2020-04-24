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24 Nisan 2020, Cuma
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Nijeryalılar yuvada kalıyor

Nijeryalılar yuvada kalıyor

, Nijeryalı genç futbolcular ve 'yı takımda tutma kararı aldı.

, Nijeryalı genç futbolcular ve 'yı takımda tutma kararı aldı. Teknik direktör Cenk Laleci, "Her ikisi de yetenekli oyuncular. Her ikisinin de çalışma azminden ve performanslarından memnunum. Bu oyuncular bu sezon çok oynayamasa da ileride bize mutlaka katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 24.4.2020
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