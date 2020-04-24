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24 Nisan 2020, Cuma
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Hastanede meşaleli destek

Hastanede meşaleli destek

taraftarları, özel bir hastanenin bahçesinde sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi.

taraftarları, özel bir hastanenin bahçesinde sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi. Taraftarlar daha sonra koronavirüs sürecinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına gösterdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti.
  1. 24.4.2020
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