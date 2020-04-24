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24 Nisan 2020, Cuma
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’u yıkan ölüm

Adanaspor’u yıkan ölüm

'un yardımcı antrenörü 45 yaşındaki , 'da mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'un yardımcı antrenörü 45 yaşındaki , 'da mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Turuncu-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" ifadelerini kullandı.
  1. 24.4.2020
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