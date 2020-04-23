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23 Nisan 2020, Perşembe
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Fırsata çevirelim

Fırsata çevirelim

, "Salgında futbolumuzun ekonomik açıdan geldiği noktayı fırsata çevirmek zorundayız. Tüm kulüpler, planlarını altyapıyı yeniden ele alarak yapmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Salgında futbolumuzun ekonomik açıdan geldiği noktayı fırsata çevirmek zorundayız. Tüm kulüpler, planlarını altyapıyı yeniden ele alarak yapmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 23.4.2020
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