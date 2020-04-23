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23 Nisan 2020, Perşembe
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Çağlar’ın veliahtı

Çağlar’ın veliahtı

, sezon başında 2. Lig'de mücadele eden pilot Anadolu'ya kiraladığı stoper Recep Yemişçi'nin performansını mercek altına aldı.

Altınordu, sezon başında 2. Lig'de mücadele eden pilot Anadolu'ya kiraladığı stoper Recep Yemişçi'nin performansını mercek altına aldı. "Çağlar Söyüncü'nün veliahtı" olarak tanımlanan 21 yaşındaki savunmacı, bu sezon 25 maça çıktı. Recep'in gelecek sezon 'ya dönerek yeniden A takımda forma şansı bulması bekleniyor. Genç krampon alt yaş gruplarında 38 kez milli formayı terletti.
  1. 23.4.2020
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