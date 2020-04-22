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22 Nisan 2020, Çarşamba
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için avantajımız var

Süper Lig için avantajımız var

Altaylı Erhan , iddialı açıklamalar yaptı.

Altay'ın savunma oyuncusu Erhan , mücadelesinde diğer takımlara göre çok büyük avantajları olduğunu bildirdi. 8 takım arasındaki puan farkının çok az olduğunu aktaran Kartal, "Bu yarışta iki takım dışarıda kalacak. Dışarıda kalacak iki takımdan birisi asla olmayacağız. Diğer takımlara göre çok büyük avantajlarımız var. Hatta kendi aramızdaki sohbetlerde bile Süper Lig'e neden ilk ikiden çıkmayalım diye konuşuyoruz" dedi.

  1. 22.4.2020
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