Süper Lig için avantajımız var
Altaylı Erhan Kartal, iddialı açıklamalar yaptı.
Altay'ın savunma oyuncusu Erhan Kartal, Süper Lig mücadelesinde diğer takımlara göre çok büyük avantajları olduğunu bildirdi. 8 takım arasındaki puan farkının çok az olduğunu aktaran Kartal, "Bu yarışta iki takım dışarıda kalacak. Dışarıda kalacak iki takımdan birisi asla olmayacağız. Diğer takımlara göre çok büyük avantajlarımız var. Hatta kendi aramızdaki sohbetlerde bile Süper Lig'e neden ilk ikiden çıkmayalım diye konuşuyoruz" dedi.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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