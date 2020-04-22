Süper Lig için avantajımız var

Altay'ın savunma oyuncusu Erhan Kartal, Süper Lig mücadelesinde diğer takımlara göre çok büyük avantajları olduğunu bildirdi. 8 takım arasındaki puan farkının çok az olduğunu aktaran Kartal, "Bu yarışta iki takım dışarıda kalacak. Dışarıda kalacak iki takımdan birisi asla olmayacağız. Diğer takımlara göre çok büyük avantajlarımız var. Hatta kendi aramızdaki sohbetlerde bile Süper Lig'e neden ilk ikiden çıkmayalım diye konuşuyoruz" dedi.