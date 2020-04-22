Spor camiası yasa boğuldu
Eskişehir’in genç oyuncusu Kaan Öztürk (20), trafik kazasında vefat ederek spor camiasını yasa boğdu.
Eskişehirspor ve Türk spor camiası dün acı bir sabaha uyandı... Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti. Kütahya yolu basma kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybeden Öztürk, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan ve ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi. Kırmızı-siyahlı takım spor camiasını yasa boğan ölüm için, "Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı. Başta TFF olmak üzere, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri de Öztürk için taziye mesajı yayımladı.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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