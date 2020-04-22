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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Spor camiası yasa boğuldu

Spor camiası yasa boğuldu

Eskişehir’in genç oyuncusu (20), vefat ederek spor camiasını yasa boğdu.

ve Türk spor camiası dün acı bir sabaha uyandı... Eskişehir'de meydana gelen , 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu hayatını kaybetti. yolu basma kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybeden Öztürk, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan ve ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi. Kırmızı-siyahlı takım spor camiasını yasa boğan ölüm için, "Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı. Başta TFF olmak üzere, ve 1. Lig kulüpleri de Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

  1. 22.4.2020
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