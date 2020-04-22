Spor camiası yasa boğuldu

Eskişehirspor ve Türk spor camiası dün acı bir sabaha uyandı... Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti. Kütahya yolu basma kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybeden Öztürk, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan ve ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi. Kırmızı-siyahlı takım spor camiasını yasa boğan ölüm için, "Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı. Başta TFF olmak üzere, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri de Öztürk için taziye mesajı yayımladı.