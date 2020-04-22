Eskişehirsporlu taraftarlar ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
Eskişehirsporlu taraftarlar, Ramazan ayına sayılı günler kala birçok ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadıklarını söyledi.
"Eskişehirspor tribünleri olarak kolları sıvadık"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadıklarını söyledi. Diri, "Ülkemizin birlik beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde Eskişehirspor tribünleri olarak zor günler geçiren taraftarımız ve yakınlarımız için kolları sıvadık. Taraftarlarımız arasında topladığımız yardımlarımız ile hem gıda ürünlerini topladık hem de manav alışverişini sağlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan öncesi ulaşabildiğimiz birçok ailenin yükünü bir nebze azaltmamızda bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Eskişehirspor tribünleri olarak mücadele gücümüzü ve birlik beraberliğimizi koruyarak her zaman bu davanın yaşayacağını tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
- 22.04.2020
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