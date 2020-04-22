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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig EsEs taraftarından örnek davranış!

Eskişehirsporlu taraftarlar ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Eskişehirsporlu taraftarlar ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

Eskişehirsporlu taraftarlar, Ramazan ayına sayılı günler kala birçok ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taraftarlar Birliği Başkanı , ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadıklarını söyledi.

Tüm dünyada çoğu ülke gibi 'de Korana virüs (Covid-19) nedeniyle zor günlerden geçerken, Eskişehirsporlu taraftarlar yaklaşan öncesinde örnek bir davranışa imza attı. Siyah Kırmızılı taraftarlar, birlik ve beraberliğin önem arz ettiği bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere erzak yarımında bulundu. Birçok ailenin yüreğine su serpen taraftarlar, vatandaşlardan tam not aldı.

"Eskişehirspor tribünleri olarak kolları sıvadık"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taraftarlar Birliği Başkanı , ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadıklarını söyledi. Diri, "Ülkemizin birlik beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde Eskişehirspor tribünleri olarak zor günler geçiren taraftarımız ve yakınlarımız için kolları sıvadık. Taraftarlarımız arasında topladığımız yardımlarımız ile hem gıda ürünlerini topladık hem de manav alışverişini sağlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan öncesi ulaşabildiğimiz birçok ailenin yükünü bir nebze azaltmamızda bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Eskişehirspor tribünleri olarak mücadele gücümüzü ve birlik beraberliğimizi koruyarak her zaman bu davanın yaşayacağını tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
  1. 22.04.2020
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