Alt liglerden haberler (22.04.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
PLANLAR SUYA DÜŞTÜ
Altınordu, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu sezon altyapıdaki oyuncuları vitrine çıkarma planı suya düştü. Sezon başında açıklanan, "A takımda oynayan futbolcuların en az yüzde 50'si öz kaynaktan yetişen isimlerden oluşacak" hedefi gerçekleşmedi. İzmir ekibinde 17 yaşındaki Ravil Tagir dışındaki isimler genellikle yedek soyundu.
TİMSAH KARARI BEKLİYOR
Bursaspor, TFF'nin liglerle ilgili yapacağı toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Sahaya inmeye sıcak bakmayan Timsah, şehirlerarası seyahate getirilen kısıtlamanın sıkıntısını da yaşıyor. Futbolcuların çoğu şehir dışında bulunurken; gerek görüldüğü takdirde Bursaspor, izinler için başvuracak.
KAF-KAF TESİSLERE KAPANACAK
Karşıyaka sezonun başlangıç tarihi belli olur olmaz tesislerine kapanacak. 19 Mart'tan bu yana bireysel çalışan Kaf-Kaf, tesisten çıkmayı ve ziyaretçiyi yasaklayacak. Teknik adam Soner Tolungüç ve Diyarbakır'daki Mustafa Aşan dışındaki tüm oyuncular İzmir'de bekliyor.
'YARINLAR DAHA GÜZEL OLACAK'
Yeşilyurt Belediyespor takım kaptanı Erhan Gözetlik, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Lig başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten çıkmasını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" dedi.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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