Alt liglerden haberler (22.04.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Alt liglerden haberler (22.04.20)

Alt liglerden haberler (22.04.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

PLANLAR SUYA DÜŞTÜ

Altınordu, Başkan 'ın bu sezon altyapıdaki oyuncuları vitrine çıkarma planı suya düştü. Sezon başında açıklanan, "A takımda oynayan futbolcuların en az yüzde 50'si öz kaynaktan yetişen isimlerden oluşacak" hedefi gerçekleşmedi. ekibinde 17 yaşındaki Ravil Tagir dışındaki isimler genellikle yedek soyundu.

TİMSAH KARARI BEKLİYOR

, 'nin liglerle ilgili yapacağı toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Sahaya inmeye sıcak bakmayan Timsah, şehirlerarası seyahate getirilen kısıtlamanın sıkıntısını da yaşıyor. Futbolcuların çoğu şehir dışında bulunurken; gerek görüldüğü takdirde Bursaspor, izinler için başvuracak.

KAF-KAF TESİSLERE KAPANACAK

Karşıyaka sezonun başlangıç tarihi belli olur olmaz tesislerine kapanacak. 19 Mart'tan bu yana bireysel çalışan Kaf-Kaf, tesisten çıkmayı ve ziyaretçiyi yasaklayacak. Teknik adam Soner Tolungüç ve 'daki Mustafa Aşan dışındaki tüm oyuncular İzmir'de bekliyor.

'YARINLAR DAHA GÜZEL OLACAK'

Yeşilyurt Belediyespor takım kaptanı Erhan Gözetlik, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Lig başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten çıkmasını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" dedi.

  1. 22.4.2020
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