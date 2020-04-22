Adana Demirspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına sürpriz
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da taraftarlar, corona virüsüyle canla başla savaşan sağlık çalışanlarını unutmadı. Özel bir hastanenin bahçesinde toplanan taraftarlar sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi.
Adana Demirspor kulübü taraftarları, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin bahçesinde toplandı. Taraftar grubu, meşale yakarak ve sağlık çalışanlarının üzerlerine gül serperek moral desteği verdi.
Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına gösterdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti. Taraftarlar Adana Demispor kulübü yazan kaşkolları hastane personeli hediye ederek fotoğraf çekildi.
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