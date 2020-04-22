Adana Demirspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına sürpriz - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına sürpriz

taraftarlarından sağlık çalışanlarına sürpriz

Adana Demirspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına sürpriz

1. Lig ekiplerinden 'da taraftarlar, corona virüsüyle canla başla savaşan sağlık çalışanlarını unutmadı. Özel bir hastanenin bahçesinde toplanan taraftarlar sağlık çalışanlarına meşale yakıp başlarından gül yaprakları serperek moral verdi.

kulübü taraftarları, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin bahçesinde toplandı. Taraftar grubu, meşale yakarak ve sağlık çalışanlarının üzerlerine gül serperek moral desteği verdi.

Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına gösterdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti. Taraftarlar Demispor kulübü yazan kaşkolları hastane personeli hediye ederek fotoğraf çekildi.

  1. 22.04.2020
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