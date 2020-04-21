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21 Nisan 2020, Salı
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Teklif yağdı

Teklif yağdı

1. Lig temsilcisi Menemensporlu futbolculara gelen teklifler yönetimin iştahını kabartıyor.

1. Lig temsilcisi Menemensporlu futbolculara gelen teklifler yönetimin iştahını kabartıyor. Kaleci Selmani, orta saha Murat Elkatmış, kanat Mustafa Çeçenoğlu kulüpleri tarafından izleniyor. Menemen bu üç ismi önemli rakamlara satmayı hedefliyor.

  1. 21.4.2020
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