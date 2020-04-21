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21 Nisan 2020, Salı
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Maskotlu idman

Maskotlu idman

genç oyuncularının formlarını koruması için bir video hazırladı.

Altınordu Spor Kulübü genç oyuncularının formlarını koruması için bir video hazırladı. Kulüp maskotu ve altyapı antrenörünün hareketleri gösterirken, genç futbolculardan 'a yüklenen videoyu açarak bunları tekrarlamaları istendi.
  1. 21.4.2020
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