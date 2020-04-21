Cansev: Koşmayı özledim

Altay'ın tecrübeli oyuncularından Gençer Cansev futbolu özlediğini söyledi. Gençer "Koşmayı da idman yapmayı da özledim. Sakatlığım ne zaman geçecek bilmiyorum. O biraz da liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili. Altay olarak Play-off'tan Süper Lig'e gideriz" dedi.