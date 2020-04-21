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21 Nisan 2020, Salı
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Cansev: Koşmayı özledim

Cansev: Koşmayı özledim

'ın tecrübeli oyuncularından Gençer Gansev futbolu özlediğini söyledi.

'ın tecrübeli oyuncularından Gençer Cansev futbolu özlediğini söyledi. Gençer "Koşmayı da idman yapmayı da özledim. Sakatlığım ne zaman geçecek bilmiyorum. O biraz da liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili. Altay olarak Play-off'tan 'e gideriz" dedi.

  1. 21.4.2020
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