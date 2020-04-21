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21 Nisan 2020, Salı
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Biz hazırız

Biz hazırız

’un yıldızı Traore ligler yeniden başlayınca kalan 6 haftada 18 puanın tamamını alabileceklerini söyledi. Şampiyonluk için iddialı olduklarını kaydetti.

1. Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan 'un yıldızı , koronavirüs günlerinde evlerinde olsalar da çok çalıştıklarını söyledi. 'lu yıldız isim "Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Şu anda belki de düşünülecek en son şey ancak bizler futbolcular olarak kendimizi sürekli hazır tutmalıyız. Kulübümüzün bize verdiği antrenmanları eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Bir an önce sahalara dönmeyi arzuluyoruz. Futbolu ve taraftarımızı çok özledik" ifadelerini kullandı.

TEK HEDEFİMİZ VAR

Abdou Razack Traore şöyle konuştu: "Bursaspor çok büyük bir camia. Olması gereken yer de . Bizler de bu kulübü üst lige taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Ligde 6 hafta var. Kalan 18 puanın tamamını alabiliriz. Bu da bizi Süper Lig'e yükseltir. Şampiyonluk için ben ve takım arkadaşlarım elimizi taşın altına koyacağız. Birlik olup mutlu sona ulaşacağız. Belki sezonun kalanını taraftarsız oynayacağız ancak onların hep bizlerle olduğunu biliyoruz. Onların

  1. 21.4.2020
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