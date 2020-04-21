Batuhan Karadeniz: Kimi sevsem beni terk etti

Türk futbolunun ilginç karakterlerinden Batuhan Karadeniz, maçkolik'e konuştu. Batuhan "Menajerim ya Ajax'a ya PSV'ye gideceksin dedi, Eskişehirspor'a gittim. Akla bak. Her gün 7 sütlaç yiyen Youla'ya 'Bu kadar yeme rengin açılacak' diye takılırdım. Bu hayatta kimi sevdiysem terk edildim" gibi birbirinden ilgniç açıklamalarda bulundu.