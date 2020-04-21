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21 Nisan 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Batuhan Karadeniz: Kimi sevsem beni terk etti

: Kimi sevsem beni terk etti

Batuhan Karadeniz: Kimi sevsem beni terk etti

Türk futbolunun ilginç karakterlerinden , maçkolik'e konuştu

Türk futbolunun ilginç karakterlerinden , maçkolik'e konuştu. Batuhan "Menajerim ya Ajax'a ya PSV'ye gideceksin dedi, 'a gittim. Akla bak. Her gün 7 sütlaç yiyen Youla'ya 'Bu kadar yeme rengin açılacak' diye takılırdım. Bu hayatta kimi sevdiysem terk edildim" gibi birbirinden ilgniç açıklamalarda bulundu.

  1. 21.4.2020
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