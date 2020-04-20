Yeni aday Yiğit Emre - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Yeni aday Yiğit Emre

Yeni aday Yiğit

Yeni aday Yiğit Emre

Altınordu Başkanı Seyit Özkan, 17 yaşındaki on numaranın yeni yıldız adayları olduğunu açıkladı.

Altınordu başkanı , altyapıda forma giyen Yiğit Çeltik'in yıldız adayı futbolculardan biri olduğunu söyledi. Başkan Özkan, Yiğit Emre'nin de ve Çağlar Söyüncü gibi ileride ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğine inandığını dile getirdi. Forvet arkası pozisyonunda görev alan ve 2019 yazında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu, iyi ilişkiler kurulan 'in altyapı takımıyla antrenmana çıkma deneyimi yaşadı.
  1. 20.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni aday Yiğit Emre haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA