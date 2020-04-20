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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig ‘Umarım atlatırız'

atlatırız'

‘Umarım atlatırız'

, sorunları geride bırakmak istiyor.

Eskişehirspor , sorunları geride bırakmak istiyor. Özer, "Puan silme konusunda gereken itirazları ve görüşmeleri yönetim yapıyor. bu krizi bir an önce atlatırız" diye konuştu.
  1. 20.4.2020
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