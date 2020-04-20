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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Şampiyonluk havası var!

Şampiyonluk havası var!

, lige verilen arada taraftarlarına mesaj vermeyi ihmal etmiyor.

Hatayspor, lige verilen arada taraftarlarına mesaj vermeyi ihmal etmiyor. Ulu Cami, St. Simon Manastırı, Cehennem Kayıkçısı ve Kel Dağı'na şampiyonluk kupası yerleştirdiği görselleri paylaşan bordo-beyazlılar, "Hava kirliliği azalınca şehrimizde muhteşem görüntüler ortaya çıktı" notunu da ekledi.
  1. 20.4.2020
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