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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Hoca kalacak

Hoca kalacak

Karşıyaka'da kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan başkan , 'le devam etmek istiyor.

Karşıyaka'da kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan başkan , 'le devam etmek istiyor. Büyükkarcı, "Kısıtlı imkanlara rağmen rağmen iyi bir iş çıkardı. 3-4 yıl daha çalışmak isterim" ifadesiyle müjdeyi verdi.
  1. 20.4.2020
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