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20 Nisan 2020, Pazartesi
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kalesi emin ellerde

Altay kalesi emin ellerde

'da üç kalecinin sözleşmelerinin devam edecek olması yönetimin elini rahatlatıyor.

'da üç kalecinin sözleşmelerinin devam edecek olması yönetimin elini rahatlatıyor. Emre Koyuncu ve Aydın Bağ'ın ardından ilk yarının son haftalarında formayı kapan Cihan Topaloğlu, bir numaralı eldiven konumunda bulunuyor. Yönetim takviye düşünmezken; üç isim de Altay'da mutlu olduğunu belirtti.
  1. 20.4.2020
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