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19 Nisan 2020, Pazar
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takımı ile çıkabiliriz

U-19 takımı ile çıkabiliriz

Başkanı , 1. Lig'de kalan 6 haftada maçlara Takımı'yla çıkabileceklerini söyledi. Dağlı; "Kalan 6 haftayı Takımımızla tamamlamak istiyoruz. Böyle bir çılgınlık yapabiliriz" diye konuştu. Dağlı, 20 yaşındaki golcüleri 'a önceden ve 'dan teklif geldiğini de açıkladı.

Başkanı , 1. Lig'de kalan 6 haftada maçlara Takımı'yla çıkabileceklerini söyledi. Dağlı; "Kalan 6 haftayı Takımımızla tamamlamak istiyoruz. Böyle bir çılgınlık yapabiliriz" diye konuştu. Dağlı, 20 yaşındaki golcüleri 'a önceden ve 'dan teklif geldiğini de açıkladı.
  1. 19.4.2020
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