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19 Nisan 2020, Pazar
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masada

Taşkın Çalış masada

, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile görüşmelere başladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk görüşmede olumlu yanıt verdi. 3 yıldır ekibinde oynayan ve kulüpte kalmak istediğini açıklayan Taşkın ile kısa sürede yeni sözleşme yapılacağı açıklandı.

, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile görüşmelere başladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk görüşmede olumlu yanıt verdi. 3 yıldır ekibinde oynayan ve kulüpte kalmak istediğini açıklayan Taşkın ile kısa sürede yeni sözleşme yapılacağı açıklandı.
  1. 19.4.2020
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