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19 Nisan 2020, Pazar
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Eldivenleri çıkartmadı

Eldivenleri çıkartmadı

Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren kaleci , oynanan 28 maçın tamamında 90'ar dakika görev yaparak takımın en istikrarlısı oldu. Geçen sezon Karşıyaka'dan gelen Erhan, sadece 1 maçta oynamıştı. Erce'nin ayrılmasıyla eldivenleri alan 24'lük kaleci 8 maçta gol yemedi. 2 kez penaltı çıkaran Erhan 39 gole ise engel olamadı.

Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren kaleci , oynanan 28 maçın tamamında 90'ar dakika görev yaparak takımın en istikrarlısı oldu. Geçen sezon Karşıyaka'dan gelen Erhan, sadece 1 maçta oynamıştı. Erce'nin ayrılmasıyla eldivenleri alan 24'lük kaleci 8 maçta gol yemedi. 2 kez penaltı çıkaran Erhan 39 gole ise engel olamadı.
  1. 19.4.2020
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