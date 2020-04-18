Yılmaz Vural: Haziranda başlayacak
Akhisar'ın hocası Yılmaz Vural A Haber'e konuştu. Tecrübeli hoca, “Bize gelen duyum maçların haziranın ilk haftasında başlayacağı yönünde” açıklamasını yaptı. Vural, takımın 4 haftada hazır olacağını da kaydetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, takımın durumu ve ligin geleceğiyle ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Oyunculara 1 Mayıs'a kadar kendi motorik özelliklerini kaybetmemeleri adına bireysel antrenman programı gönderdiğini kaydeden Vural, ligin geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'nin 1 Mayıs'ta yapacağı toplantıyı beklediklerini kaydeden usta hoca, "Bize bilgi verilmesini bekliyoruz. Bize gelen duyum şu; haziranın ilk haftası maçların başlayacağı yönünde. Bu da 4 haftalık bir zaman veriyor kulüplere" dedi.
DEVLETİMİZE TEŞEKKÜRLER
Dört haftalık sürecin kendilerine yeteceğini kaydeden Vural, "Ligde 6 tane final maçı oynayacağız. Hepsini kazanmak zorundayız. Futbolcular 'uzaklaştık' diyor. Ama verilen programı uygularlarsa dört hafta bize yeter. Bizim avantajımız şu ki takımımız oldukça tecrübeli. 28 kişilik bir takımız. 6'şarlı gruplar yaptık. Çocuklar çalışma konusunda çok bilinçli" ifadelerini kullandı. Futbolun bir eğlence olduğunu kaydeden usta çalıştırıcı, "Sorunların olduğu yerde kimse eğlenmeyi düşünmez. Önce sağlık. Evimizde kalalım sağlıklı kalalım. Devletimize teşekkür ediyoruz. Halkımızın da bu konuda ciddiyeti kavradıktan sonra gerekenleri yaptığını görüyoruz. Maçlar için toplantıdan çıkacak kararı bekliyoruz" diye konuştu.
- 18.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yılmaz Vural: Haziranda başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.