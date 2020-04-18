Maaşlar yüksek
Keçiörengücü Başkanı Tahiroğlu: Maaşlar 600-700 bin TL olmalı.
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, TFF 1.Lig'de kalıcı olmak için ilerleyen yıllarda şampiyonluğun düşünülmesi gerektiğini vurguladı. 13 yıldır kulüp başkanı olduğunu kaydeden Tahiroğlu, "Her zaman isteğim belli bir sistemin ilerlemesi" dedi. 1. Lig ekiplerinin çok büyük paralar dağıttığını söyleyen Tahiroğlu, "Bu ligde oynayacak futbolcunun değeri en fazla 600-700 Bin TL olmalı. Kulüplerimiz 2-3 Milyon TL ücretler dağıtıyor, yazık. Kulübün borcu, başkanın sorumluluğunda olmalı" dedi.
- 18.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maaşlar yüksek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.