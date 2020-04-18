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18 Nisan 2020, Cumartesi
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yüksek

Maaşlar yüksek

Başkanı : bin TL olmalı.

Başkanı Sedat , 1.Lig'de kalıcı olmak için ilerleyen yıllarda şampiyonluğun düşünülmesi gerektiğini vurguladı. 13 yıldır kulüp başkanı olduğunu kaydeden Tahiroğlu, "Her zaman isteğim belli bir sistemin ilerlemesi" dedi. 1. Lig ekiplerinin çok büyük paralar dağıttığını söyleyen Tahiroğlu, "Bu ligde oynayacak futbolcunun değeri en fazla Bin TL olmalı. Kulüplerimiz 2-3 Milyon TL ücretler dağıtıyor, yazık. Kulübün borcu, başkanın sorumluluğunda olmalı" dedi.

  1. 18.4.2020
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