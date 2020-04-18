Maaşlar yüksek

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, TFF 1.Lig'de kalıcı olmak için ilerleyen yıllarda şampiyonluğun düşünülmesi gerektiğini vurguladı. 13 yıldır kulüp başkanı olduğunu kaydeden Tahiroğlu, "Her zaman isteğim belli bir sistemin ilerlemesi" dedi. 1. Lig ekiplerinin çok büyük paralar dağıttığını söyleyen Tahiroğlu, "Bu ligde oynayacak futbolcunun değeri en fazla 600-700 Bin TL olmalı. Kulüplerimiz 2-3 Milyon TL ücretler dağıtıyor, yazık. Kulübün borcu, başkanın sorumluluğunda olmalı" dedi.