Helder Tavares: Altay’ın yeri Süper Lig
Altaylı Helder Tavares, ligler yeniden başladığında yakaladıkları birlik ve beraberliği sürdürmeleri halinde Süper Lig için önlerinde engel olmadığını bildirdi.
Altaylı Helder Tavares, ligler yeniden başladığında yakaladıkları birlik ve beraberliği sürdürmeleri halinde Süper Lig için önlerinde engel olmadığını bildirdi. Yeşil Burun Adaları uyruklu milli futbolcu, "Kaliteli bir kadroya sahip olduğumuz için Yalçın Koşukavak'ın oyun sistemine adapte olduk. Seri galibiyetlerle daha önceden ilk 2 için iddialı konuma geldik. Ligler yeniden başladığında birlikteliğimizi korursak Süper Lig'e çıkarız" ifadesini kullandı.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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