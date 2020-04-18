Helder Tavares: Altay’ın yeri Süper Lig

Altaylı Helder Tavares, ligler yeniden başladığında yakaladıkları birlik ve beraberliği sürdürmeleri halinde Süper Lig için önlerinde engel olmadığını bildirdi. Yeşil Burun Adaları uyruklu milli futbolcu, "Kaliteli bir kadroya sahip olduğumuz için Yalçın Koşukavak'ın oyun sistemine adapte olduk. Seri galibiyetlerle daha önceden ilk 2 için iddialı konuma geldik. Ligler yeniden başladığında birlikteliğimizi korursak Süper Lig'e çıkarız" ifadesini kullandı.