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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Helder Tavares: Altay’ın yeri

Helder Tavares: Altay’ın yeri Süper Lig

, ligler yeniden başladığında yakaladıkları birlik ve beraberliği sürdürmeleri halinde için önlerinde engel olmadığını bildirdi.

Altaylı Helder Tavares, ligler yeniden başladığında yakaladıkları birlik ve beraberliği sürdürmeleri halinde için önlerinde engel olmadığını bildirdi. Yeşil Burun Adaları uyruklu milli futbolcu, "Kaliteli bir kadroya sahip olduğumuz için 'ın oyun sistemine adapte olduk. Seri galibiyetlerle daha önceden ilk 2 için iddialı konuma geldik. Ligler yeniden başladığında birlikteliğimizi korursak Süper Lig'e çıkarız" ifadesini kullandı.

  1. 18.4.2020
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