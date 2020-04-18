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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Eroğlu belirsizliği

Eroğlu belirsizliği

Altınordu’nun hocası , sözleşme yenilemedi.

Altınordu'da teknik direktör 'nun kulüpteki geleceği tartışılmaya başladı. Son dönemde ismi ile anılan ve verdiği röportajlarda sarı- lacivertli kulübe yeşil ışık yakan Eroğlu'nun yeni sezonda temsilcisinin başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. 2012 yılından bu yana Altınordu'yu çalıştıran deneyimli hocanın 2017'de imzaladığı 3 yıllık sözleşme bu sezon bitecek. Eroğlu'nun kulüple henüz mukavele yenilememesi kafalarda soru işareti bırakıyor.

  1. 18.4.2020
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