Eroğlu belirsizliği

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulüpteki geleceği tartışılmaya başladı. Son dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan ve verdiği röportajlarda sarı- lacivertli kulübe yeşil ışık yakan Eroğlu'nun yeni sezonda İzmir temsilcisinin başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. 2012 yılından bu yana Altınordu'yu çalıştıran deneyimli hocanın 2017'de imzaladığı 3 yıllık sözleşme bu sezon bitecek. Eroğlu'nun kulüple henüz mukavele yenilememesi kafalarda soru işareti bırakıyor.