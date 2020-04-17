Hayali milli forma! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Hayali milli forma!

Hayali milli forma!

Hayali milli forma!

'ın genç savunmacısı , hedefinin A 'da forma giymek olduğunu bildirdi.

'ın genç savunmacısı , hedefinin A 'da forma giymek olduğunu bildirdi. 19 yaşındaki oyuncu, "Stoper pozisyonundaki isimlerden çok şey öğrendim. Ümit Milli Takım'a çağrılmıştım. En büyük hayalim Altay ile 'de forma giyip sonra da A Milli Takım'da oynamak" ifadesini kullandı.
  1. 17.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayali milli forma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA