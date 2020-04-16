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16 Nisan 2020, Perşembe
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Taraftarlara telefonla moral

Taraftarlara telefonla moral

'da futbolcular, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren 65 yaş üstü camia büyüklerini ve taraftarları unutmadı.

'da futbolcular, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren 65 yaş üstü camia büyüklerini ve taraftarları unutmadı. Yönetim, stadyuma gelenlerin listesini oluşturup taraftarlarla telefonda görüştürdü. Futbolcular taraftarları arayıp ihtiyaçlarını sordu. 65 yaş üstü Altınordu sevdalılarına moral aşılanarak evde kalmaları istendi.
  1. 16.4.2020
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