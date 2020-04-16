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16 Nisan 2020, Perşembe
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Paralarımız ödenmeli

Paralarımız ödenmeli

1. ekibi 'da kulüp başkanı yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu.

1. ekibi 'da kulüp başkanı yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu. Futbolcuların paralarını ödemeleri için yayıncı kuruluştan paralarını almaları gerektiğini söyleyen Aksar, "Yayıncı kuruluş dekoderlerden paraları topluyor bizim paramızı da vermeliler. Bizim de bu paraya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı
  1. 16.4.2020
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